PSG : C'est du sérieux, Paris est à fond sur Kevin Gameiro !

Dans : PSG.

Généralement, les transferts d’envergure sont rares en hiver. Mais ce mois de janvier 2020 pourrait faire office d’exception avec la probable signature d’Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans six mois, l’Uruguayen a fait part de ses envies d’ailleurs à Leonardo en raison de son manque de temps de jeu au PSG depuis le début de la saison. A la recherche d’un avant-centre afin de relancer une saison moribonde, l’Atlético de Madrid a fait de Cavani sa priorité depuis plusieurs semaines. Si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, les Colchoneros ont bon espoir de boucler l’opération avant le gong du 31 janvier. Du côté de Paris, on refuse de brader Cavani… mais on se prépare à son départ. La preuve, Paris-United indique que certaines pistes sont creusées en attaque afin de compenser un éventuel départ du « Matador » de 32 ans.

Gameiro, piste la plus chaude du PSG !

L’une d’entre elles mène bien à Kevin Gameiro. Ces derniers jours, le nom de l’attaquant du FC Valence est régulièrement associé au Paris SG, sans que l’on sache véritablement s’il s’agit d’une piste bien réelle ou d’une rumeur. Pour le média, il ne fait aucun doute que le profil de Kevin Gameiro plaît aux dirigeants du PSG, et que son retour dans la capitale française est envisagé. Aux yeux de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, celui qui était courtisé par l’Olympique Lyonnais au tout début du mercato hivernal a plusieurs atouts non négligeables : il connaît la Ligue 1, il a déjà joué au Paris Saint-Germain sous l’ère QSI et, à bientôt 32 ans, il est prêt à accepter un temps de jeu variable et un statut de remplaçant. Au sein du staff technique du PSG, on semble d’ores et déjà avoir accepté le profil de Kevin Gameiro, lequel représente à ce jour la piste la plus chaude afin de remplacer Edinson Cavani.