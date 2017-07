PSG : Aurier sur le départ, Paris trouve son remplaçant à Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga, Serie A.

Si Serge Aurier venait à quitter le Paris Saint-Germain au cours de cet été, le club de la capitale française pourrait trouver son remplaçant au Real Madrid.

À l'heure actuelle, l'avenir de Serge Aurier à Paris s'écrit en pointillés. Sous contrat jusqu'en 2019, le latéral droit refuse pour l'instant de prolonger au PSG, alors que Nasser Al-Khelaïfi fait le forcing pour le garder. Mais à 24 ans, et après une saison compliquée, entre ses problèmes extra-sportifs et une place de titulaire devenue fragile à cause de Thomas Meunier, l'international ivoirien a des envies d'ailleurs. Et la Juventus, qui a prévu de passer à l'action avec une potentielle offre de 20 ME cette semaine, pourrait finir par convaincre Aurier. Par conséquent, et sentant le vent tourner, le club de la capitale commence à plancher sur son possible remplaçant. Et celui-ci pourrait bien se nommer Danilo.

Remplaçant sous les ordres de Zinédine Zidane, qui lui préfère Carvajal, le défenseur de 25 ans est effectivement dans le viseur du PSG. Selon France Football, le latéral du Real Madrid deviendrait une priorité d'Antero Henrique en cas de départ d'Aurier. Le directeur sportif parisien a même prévu de discuter avec les Merengue dans les prochaines semaines pour savoir si ce transfert est possible. Courtisé par de nombreux clubs en Europe, Danilo pourrait se laisser tenter par le projet parisien surtout qu'il connaît très bien Henrique pour l'avoir côtoyé au FC Porto pendant quatre saisons. Et ceci pourrait bien faire la différence dans ce dossier estimé à 25 ME...