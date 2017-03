PSG : Aurier lâche ses explications après la mascarade de Lorient

Dans : PSG, Ligue 1.

Serge Aurier a décidé de sortir de son silence après l'épisode tragi-comique de dimanche soir à Lorient. Le défenseur du Paris Saint-Germain, appelé à remplacer Thomas Meunier, avait mis près de huit minutes pour entrer en jeu, n'étant pas du tout en tenue. Une séquence qui n'a échappé à personne et a relancé les débats sur le professionnalisme du défenseur du PSG. Via les réseaux sociaux, Serge Aurier a tenu à remettre les pendules, tentant d'éteindre l'incendie provoqué par son attitude au Moustoir.

Et c'est via les réseaux sociaux, que Serge Aurier s'est exprimé. « A tous les supporters et amoureux du ballon rond, j’ai bien lu tous vos messages après l’entraînement et ça me tenait à coeur de vous répondre. La machine médiatique s’emballe parfois très vite, j’en suis conscient, mais ils ne savent pas toujours ce qui s’est réellement passé sur le terrain. Chacun fait son boulot, mais c’est une polémique qui n’a pas lieu d’être et je peux vous assurer que ça va et que ce n’est pas ce que certains ont pu laisser entendre. Je comprends qu’en cette période tout le monde reste encore très émotif, vous ne pouvez pas savoir à quel point toute l’équipe aurait voulu continuer à vivre avec vous ce parcours européen cette année. Mais on va le soulever ce trophée, à force de travail et de passion, tous ensemble. On apprend, moi le premier, et on construit tous ensemble le très grand club qu’est et restera le PSG. Merci pour votre soutien, c’est dans ces moments qu’on en a le plus besoin, et faites-nous confiance pour revenir plus forts et vous rendre tout ce que vous nous donnez. Nous vivons la même passion, one love et ALLEZ PARIS », écrit Serge Aurier.