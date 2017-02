PSG : Aurier est indispensable à Barcelone estime Dugarry

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2017 avec la Côte d’Ivoire, le latéral droit Serge Aurier a manqué la reprise et les premiers matchs de l’année du Paris Saint-Germain.

L’occasion pour Thomas Meunier d’accumuler du temps de jeu et de prouver qu’il représente une réelle alternative. Solide défensivement et intéressant sur le plan offensif, le Belge a répondu présent, à tel point que la place de titulaire d’Aurier ne semble plus si évidente. Mais de son côté, Christophe Dugarry ne se pose pas de question avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions à Barcelone.

« Je ne mets pas Meunier face à Barcelone, je mets Aurier, a tranché le consultant de RMC. Je pense que défensivement il vaut mieux, c’est un terrain très grand, je préfère un joueur plus rapide qui va couvrir l’arrière. Meunier, qui est un ancien attaquant, montre des qualités, il utilise bien le ballon, il a des qualités dans le camp adverse, mais défensivement… c’est moyen ! Et même si Aurier a parfois des oublis de replacement, je préfère avoir Aurier au duel avec Neymar. En plus Meunier il nous fait des relances en bois, il a des lacunes. Kurzawa, je ne le mets pas, je mets Maxwell. » Pour le coté gauche, le choix de Dugarry n’est sûrement pas basé sur la vitesse...