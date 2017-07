PSG : Aurier en soldes, l'Italie peut oublier !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Aller chercher un titulaire du PSG coûte cher, et les clubs italiens sont en train de le comprendre. Serge Aurier, dont l’agent était de l’autre côté des Alpes la semaine dernière, a bien discuté avec un club au sujet d’un éventuel transfert. Il ne s’agit en effet pas de la Juventus, mais plutôt de l’Inter Milan, révèlent Tuttosport et le Corriere dello Sport. Le défenseur, qui n’a toujours pas prolongé avec Paris, est prêt à écouter les offres venant d’un club qui veut redorer son blason, même si la remontée pourrait être longue puisqu’il n’y a pas de Coupe d’Europe au rendez-vous pour l’Inter cette saison. Néanmoins, les moyens financiers sont là, jusqu’à une certaine limite.

En effet, les médias italiens expliquent que, malgré le grand intérêt milanais pour le défenseur ivoirien, les demandes sont pour le moment trop exorbitantes. Entre le montant du transfert qui serait de 25 ME, et le salaire du joueur qui se monterait à 2,5 ME par an, l’addition est trop salée pour l’Inter Milan, qui a décidé de se laisser un peu de temps. Cela tombe bien, le PSG n’est certainement pas vendeur, du moins tant qu’un remplaçant digne de ce nom ne sera pas sur le point de venir. Autant dire que ce dossier devrait se boucler, dans un sens comme dans l’autre, dans quelques semaines et pas avant.