PSG : Aurier-Alves, le chassé-croisé de l'été capote au mercato

Dans les prochaines heures, le Paris Saint-Germain devrait officialiser la venue de Dani Alves, libre après avoir résilié son contrat à la Juventus Turin. L’arrivée du Brésilien provoque un véritable embouteillage au poste de latéral droit puisque Unai Emery peut déjà s’appuyer sur Serge Aurier et Thomas Meunier, en plus du polyvalent Marquinhos. L’international belge ayant donné satisfaction autant sur le terrain qu’en dehors la saison dernière, un départ de l’ancien joueur du Toulouse FC semble inévitable. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, celui-ci se précise de plus en plus.

Parfois évoqué du côté de la Juventus Turin, Serge Aurier ne remplacera néanmoins pas Dani Alves chez le champion d’Italie en titre selon les informations de L’Equipe. En effet, Douglas Costa (Bayern Munich), débarqué mardi à la Juve, a chipé la dernière place d’extracommunautaire disponible pour l’équipe italienne, les Ivoiriens relevant de cette catégorie en Série A. Désormais, les deux pistes les plus chaudes sont clairement celles menant au Milan AC et à l’Inter Milan. Le joueur garde une belle cote en Premier League, mais ses ennuis judiciaires pourraient l’empêcher de signer en Angleterre. Pour son transfert, le Paris Saint-Germain espère récupérer entre 20 et 25 millions d’euros.