PSG : Mbappé et son boulard, Rami dit toute la vérité

Dans : PSG.

Ces derniers mois, il a régulièrement été reproché à Kylian Mbappé un état d’esprit pas toujours irréprochable au PSG ou en Equipe de France.

L’attaquant de 21 ans a parfois donné l’impression d’avoir le boulard, ce que Thomas Tuchel ou Didier Deschamps n’ont jamais confirmé. Et visiblement, il ne faut pas compter sur les partenaires ou les ex-coéquipiers de Kylian Mbappé pour donner du poids à cette théorie. Sur l’antenne de RMC, Adil Rami a été invité à s’exprimer sur son coéquipier durant la Coupe du monde 2018 en Russie. Et pour l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, il est clair que Kylian Mbappé est absolument parfait, aussi bien sur le terrain que dans son comportement en dehors du rectangle vert. Une véritable déclaration d’amour de la part du natif de Fréjus, qui fera assurément plaisir à Kylian Mbappé, dont la participation pour le match au Portugal samedi soir est encore incertaine.

« J'ai adoré ce mec. Un petit qui se comporte avec respect sans dépasser les limites. Quand il est arrivé, plein de gens se demandaient s'il était hautain. Et on a vu un jeune super, qui se met évidemment des barrières mais qui est bien entouré. Kylian a été pour moi un vrai coup de cœur. Quant à devenir leader, c'est trop tôt. Qu'il profite de sa jeunesse. Il n'a que 21 ans. Leader, c'est chiant aussi car il faut créer les liens et faire attention à tout le monde. Qu'il se concentre sur son immense talent pour l'instant » a fait savoir Adil Rami, refusant de donner du poids à la théorie selon laquelle Kylian Mbappé aurait attrapé le boulard au PSG et avec l’Equipe de France. Voilà qui fera chaud au coeur de l'ancien monégasque, lequel a cruellement manqué à Paris face à Leipzig en Ligue des Champions la semaine dernière, autant qu'aux Bleus contre la Finlande mercredi soir.