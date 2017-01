PSG : Le Jiangsu Suning va attaquer pied au plancher pour Verratti

Dans : PSG, Mercato.

Les clubs chinois n’ont peur de rien, et ils ont déjà prouvé tout récemment qu’ils pouvaient désormais faire venir des joueurs parmi les meilleurs au monde, et pas forcément ceux en toute fin de carrière.

Et c’est aussi en tentant de nombreux coups de folie que les membres de la « Chinese Super League » parviennent à en réussir quelques-uns. Le Jiangsu Suning va effectuer un pari très osé au mois de juin, annonce ainsi la RAI. La télévision italienne assure que le club basé à Nankin va mettre 80 ME sur la table pour tenter de faire venir le milieu de terrain italien. Celui-ci pourrait ainsi rejoindre une formation qui compte dans ses rangs les Brésiliens Ramires (ex-Chelsea), Alex Teixeira (ex-Donetsk) ou le Colombien Roger Martinez, qui avait failli rejoindre Lyon l’été dernier.

La télévision italienne précise que le Jiangsu Suning va investir sur le marché des transferts estival pour plus de 100 ME, et offrir à Marco Verratti un salaire de plus de 20 ME par an. Toutefois, si les sommes sont rondelettes, un départ n’est pour le moment pas du tout envisagé par le clan de l’international italien, même si son agent aime régulièrement effectuer des appels du pied vers des prétendants.