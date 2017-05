PSG : Arsenal, sa réponse, du neuf dans le dossier Aubameyang

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Bundesliga, Foot Europeen.

Meilleur buteur du championnat d’Allemagne en compagnie de Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu une véritable machine à scorer.

Et dans un club qui n’arrive plus à suivre le Bayern Munich, cela pourrait bien évidemment signifier un départ en fin de saison. A plusieurs reprises cette année, l’attaquant gabonais a semé le trouble par des déplacements injustifiés ou quelques phrases mystérieuses, lançant la course pour son recrutement cet été. Le PSG ne cache pas son intérêt, mais ce dimanche, Metro annonce qu’Arsenal va se positionner sur l’ancien stéphanois si jamais Alexis Sanchez devait partir. Autant dire que le club parisien est doublement concerné, lui qui rêve de recruter l’attaquant chilien, mais pense aussi à Aubameyang en plan B. Toutefois, ce dernier n’a pas relancé les rumeurs à l’approche de la fin de la saison.

« Je n’ai rien à dire. Je me concentre sur les deux matches de Bundesliga à venir et la finale de la Coupe DFB. A ce stade, aucune décision n’a été prise », a confié à la presse allemande celui qui est sous contrat avec le BvB jusqu’en juin 2020, mais pourrait faire l’objet d’offres allant jusqu’à 70 ME pour son transfert. Et il se murmure même que le PSG songerait à lui doubler son salaire, pour le faire passer de 6 à 12 ME par an.