PSG : Areola dément avoir gaffé sur le dossier Neymar

Du côté du Paris Saint-Germain, c'est silence radio concernant la signature ou pas de Neymar, car même si Nasser Al-Khelaifi a dit tout le bien qu'il pensait du joueur brésilien du FC Barcelone, il a aussi rappelé que Neymar avait un contrat avec le Barça et nulle part ailleurs, du moins pour l'instant. Mais, Alphonse Aréola, qui aurait soi-disant croisé un représentant d'un site de supporters du PSG, semblait avoir été nettement moins prudent que son président concernant la venue de la star brésilienne de Barcelone.

Interrogé sur la possible venue de Neymar au PSG, le gardien de but aurait lâché le morceau : « On espère vraiment, ça serait génial ! Ce que je sais du dossier ? C’est assez secret, mais je sais juste qu’il doit passer sa visite médicale donc… ». Mais ce mardi soir, Alphonse Aréola dément fermement avoir tenu ces propos. « Concernant l'article paru qui contient sois disant certaines déclarations de ma par, je tiens a dire que je n'ai jamais accordé aucune interview a aucun média sur ce sujet ni ai parlé a aucune personne », a précisé, via les réseaux sociaux, le portier du PSG.