PSG : Anelka voit l'avenir et annonce celui du Paris Saint-Germain

Dans : PSG, Ligue 1.

Formé au PSG, et revenu dans son club de cœur à plusieurs reprises dans sa carrière, y compris vers la fin lorsqu’il s’entretenait simplement au Camp des Loges, Nicolas Anelka a beaucoup voyagé avec son parcours professionnel, mais il garde toujours un avis très positif sur l’avenir du club francilien. L’ancien attaquant d’Arsenal ou du Real Madrid a été interrogé par le Journal Du Dimanche sur la saison actuelle des Parisiens, mais surtout sur leur futur et la fameuse quête de la Ligue des Champions dans les années à venir. Et pour l’ancien enfant terrible du football français, si le PSG continuera de jouer avec les ténors, aller chercher la coupe aux grandes oreilles sera tout de même bien délicat.

« C'est le club de mon enfance, celui où j'ai commencé ma carrière. Ça ne s'effacera jamais. J'ai peu l'occasion de venir au Parc, car je suis trop occupé, mais je garde un oeil sur les résultats. Comme tout le monde, j'ai été surpris par leur élimination contre Barcelone après le 4-0 de l'aller. La rencontre restera gravée. Dison que c'est la beauté du foot... Mais ça ne remet pas en question le projet. Paris restera compétitif au moins encore dix ans. Cela dit, la concurrence en Ligue 1 risque d'être de plus en plus relevée. Quant à la Ligue des Champions, la gagner sera difficile. D'autres clubs sont au-dessus », a fait remarquer Nicolas Anelka. Difficile de lui donner tort quand on voit que Barcelone, qui a sorti le PSG en Ligue des Champions dans des circonstances extraordinaires, n’a pas pesé lourd face à la Juventus au tour suivant.