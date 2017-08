PSG : Ancelotti n'est pas scandalisé par les 222ME de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Du côté du Bayern Munich, les dirigeants n'ont souvent pas été tendres avec le Paris Saint-Germain, critiquant les énormes investissements financiers faits par le club de la capitale pour se renforcer. Mais si les responsables allemands s'insurgent régulièrement, leur entraîneur n'est pas du tout de cet avis. Répondant à la Gazzetta dello Sport concernant la signature de Neymar au PSG pour 222ME, Carlo Ancelotti avoue qu'il peut comprendre l'attitude de Nasser Al-Khelaifi.

Car pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain, la star brésilienne peut changer l'histoire du PSG. « Ils étaient déjà forts, ils sont désormais très forts. Neymar est phénoménal, il aidera tout le groupe à grandir. Et puis, il y a d’autres grands joueurs, je pense à Verratti, à Cavani, à Di Maria, à Thiago Silva, à Dani Alves. Croyez-moi, le PSG luttera jusqu’au bout pour soulever la Ligue des champions. De plus, l’arrivée de Neymar, outre l’apport technique, a apporté l’enthousiasme nécessaire pour le moral de tout l’environnement du club. Le football est une forme de spectacle, il doit être considéré de la sorte. Si certains chiffres circulent, c’est que quelqu’un peut les payer. Moi, je ne me scandalise pas. Les jugements sur Neymar ne doivent pas être formulés sur la base des montants versés par le PSG à Barcelone, mais sur ce qu’il montrera sur le terrain », a expliqué Carlo Ancelotti, visiblement heureux de voir que le Paris Saint-Germain continue à rêver plus grand.