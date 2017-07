PSG : Alexis Sanchez s'impatiente, et drague City

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain en fin de semaine dernière, Alexis Sanchez pourrait finalement rejoindre Manchester City cet été...

Ces derniers jours, le mercato du club de la capitale française s'est clairement emballé. Après l'arrivée de Dani Alves, le club francilien est en passe de réaliser le plus gros transfert de l'histoire du football en tentant d'arracher Neymar du Barça pour 222 ME. Au détriment d'un autre dossier chaud ? Ceci en prend le chemin... Déjà dans le flou par rapport au possible investissement consenti pour recruter Neymar, les dirigeants du PSG auraient mis Alexis Sanchez au second plan. Tout proche du club de la capitale le week-end dernier, l'attaquant chilien s'en éloigne progressivement.

Selon The Independent, l'ancien joueur du Barça n'a qu'une seule envie pour cet été : signer à Manchester City ! Dans l'idée de retrouver Pep Guardiola afin de gagner des titres, Alexis Sanchez est même prêt à faire un effort financier en acceptant un salaire inférieur à ce que lui propose les Gunners ou le Bayern (336 000 euros par semaine). Sauf qu'Arsenal refuse toujours de vendre son international chilien à un concurrent anglais, alors que le joueur ne veut pas prolonger son contrat prenant fin en 2018. Au bonheur du PSG, qui pourrait revenir à l'affût une fois le dossier Neymar réglé ? Réponse dans les jours à venir...