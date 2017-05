PSG : Alexis Sanchez, Aubameyang... Pierre Ménès parle mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Bundesliga.

Après avoir prolongé le contrat d'Edinson Cavani jusqu'en 2020, la direction du Paris Saint-Germain veut recruter un second buteur de classe internationale.

Suite à une première saison mitigée sur le banc de touche du club de la capitale française, et notamment à cause des échecs en Ligue des Champions et en Ligue 1, Unai Emery aura à cœur de bonifier son effectif lors du prochain mercato estival. S'il reste en place à l'inter-saison, l'entraîneur espagnol aura notamment pour objectif de faire venir une doublure digne de ce nom à Cavani, avec l'aide du nouveau directeur sportif. De nombreux noms circulent ces derniers temps, mais ceux d'Alexis Sanchez (Arsenal) et de Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) reviennent souvent sur le devant de la scène. Et s'il fallait choisir entre ces deux-là, Pierre Ménès n’hésiterait pas une seule seconde.

« Il faut un deuxième vrai attaquant qui puisse jouer avec et sans Cavani. Le portrait-robot, c’est Alexis Sanchez, beaucoup plus qu'un Aubameyang », a lancé, sur l'antenne de Canal+, Pierre Ménès, qui estime donc que Paris devrait mettre le paquet sur l'attaquant chilien... Sauf que le club francilien aura fort à faire de ce dossier puisque le Bayern Munich est notamment sur le coup.