PSG : Al-Khelaifi ne fait aucune offre et dit au-revoir à Maxwell

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Maxwell s'apprête très certainement à jouer ses derniers matches sous le maillot du club de la capitale. Car malgré un bilan impeccable au PSG, le défenseur de 35 ans n'a pas reçu d'offre de prolongation de la part de Nasser Al-Khelaifi et rien n'indique que cela changera dans les semaines qui viennent. L'an dernier, Maxwell s'était déjà retrouvé dans cette situation, avant finalement de prolonger d'un an. Mais cette fois les dirigeants parisiens semblent être décidés à ne pas conserver celui qui a été désigné meilleur arrière gauche de Ligue 1 en 2013, 2015 et 2016.

Selon Le Parisien, Maxwell n'a même pas reçu d'offre pour occuper un poste honorifique d'ambassadeur du PSG, ou plus concret de directeur sportif adjoint, comme cela avait été évoqué. Le quotidien régional indique que seul un limogeage d'Unai Emery, et la venue d'un coach qui voudrait le conserver, ou une décision d'Antero Henrique, probable directeur sportif du PSG, pourraient changer radicalement la donne. Mais à priori cela ne semble pas réellement devoir être le cas. Et Maxwell fera probablement ses adieux au PSG lors de la finale de la Coupe de France contre Angers. Un joli jubilé.