PSG : Al-Khelaifi doit s'offrir Mbappé réclame un champion du monde

On ne sait pas si Kylian Mbappé décrochera sa première sélection avec l'équipe de France ce samedi au Luxembourg, mais il est évident que depuis qu'il a rejoint les Bleus l'attaquant de l'AS Monaco est le sujet de conversation numéro 1. Alors que la semaine passée, on évoquait un prix de 60ME, on est désormais déjà au double, sans que l'on sache clairement si c'est la seule victoire de l'ASM à Caen qui a provoqué cette inflation. Mais c'est clair, Kylian Mbappé suscite la convoitise des plus gros clubs de la planète football et forcément le tarif grimpe.

Et dans Le Figaro, Youri Djorkaeff le dit sans détour, le Paris Saint-Germain doit se positionner rapidement dans le dossier du joueur monégasque, lequel semble avoir toutes les qualités pour devenir un joueur énorme. « Si j’étais président du PSG, je le signerais, mais je ne serai pas le seul. Il a un potentiel extraordinaire. Il faut qu’il soit dans les bonnes conditions. Regardez Martial, quand tu vas dans un grand club, il faut aussi s’adapter et découvrir autre chose. Mbappé doit faire attention à tout ça. Il est bien entouré avec son papa notamment, mais c’est certain qu’il ne va pas manquer de sollicitations dans les semaines à venir », explique le champion du monde 98, qui est bien conscient que la concurrence est énorme pour le Paris Saint-Germain, d’autant plus que les dirigeants de l’AS Monaco ne semblent pas réellement vouloir céder Mbappé à leur concurrent français. Reste surtout à savoir si le club de la Principauté vendra dès cet été sa jeune star.