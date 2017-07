PSG : 40 ME pour Alexis Sanchez, Henrique débarque à Londres

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Présent en Floride au début de la semaine, Antero Henrique ne passera pas l’été à surveiller le début de saison de son effectif.

Ce n’est pas son rôle. Le dirigeant portugais est plutôt chargé de ramener au PSG des joueurs de premier choix. Et malgré les propos d’Arsène Wenger, pour qui Alexis Sanchez ira au bout de son contrat quoi qu’il arrive à Arsenal, la perspective de faire signer le Chilien est étudiée de près. Selon Le Parisien, le dirigeant francilien est rentré des USA pour rallier Londres via Paris ce mercredi afin de mener le dossier Sanchez à bien.

C’est dans l’idée de soumettre une offre de 40 ME pour Arsenal et un salaire copieux que le PSG espère convaincre l’ancien barcelonais de venir renforcer le vice-champion de France. Une belle offre si on prend en compte le fait que le Chilien n’a plus qu’un an de contrat, et sera donc libre pour zéro euro dans un an. De quoi faire réfléchir Arsenal, qui pourrait être tenté par cette opération financière très intéressante, alors que le joueur avait été recruté pour 38 ME en 2014, a été bien rentabilisé depuis. Pour le PSG, Alexis Sanchez est en tout cas clairement un objectif, sa capacité à jouer en pointe, en soutien, en doublure de Cavani, ou bien sur les côtés est un élément jugé très précieux, et qui pourrait valoir ce joli coup de folie.