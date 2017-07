Officiel : Pepe signe au Besiktas et lâche le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain pensait bien avoir obtenu la certitude que Pepe allait signer lors de ce mercato, puisqu'à priori le joueur avait indiqué aux dirigeants qu'ils pouvaient compter sur lui cette saison. Mais Jorge Mendes, son agent, a visiblement préféré l'ultime offre du Besiktas, lequel a proposé deux ans de contrat plus une option pour une année supplémentaire à l'ancien défenseur du Real Madrid.

Et ce mardi soir, le club stambouliote a annoncé que Pepe s'était effectivement engagé et devrait arriver dans les prochaines heures dans la capitale dans une ambiance qui s'annonce déjà colossale. Quoi qu'en dira le PSG, pour peu qu'il en parle, cette signature de Pepe au Besiktas est forcément un échec. Mais à priori les dirigeants parisiens ont voulu montrer à Jorge Mendes qu'ils ne feraient pas n'importe quoi durant ce mercato et n'ont pas souhaité s'aligner sur l'offre venue de Turquie.