PSG : Sur sa lancée, Solskjaer a hâte de remettre Paris KO

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Après le huitième de finale de la Ligue des Champions remporté, Manchester United se lance dans une nouvelle confrontation face au Paris Saint-Germain.

Cette fois, le duel ne se jouera pas à Old Trafford ni au Parc des Princes, mais plutôt sur le marché des transferts. On parle bien sûr du dossier Ander Herrera (29 ans). Alors que le milieu mancunien arrive à la fin de son contrat, les discussions avec ses dirigeants n’aboutissent pas. L’Espagnol se rapprocherait d’un départ au club de la capitale, une piste qu’il a lui-même confirmée, sans doute afin de mettre la pression sur Manchester United.

Quoi qu'il en soit, le manager Ole Gunnar Solskjaer, qui vient de prolonger son bail, espère que son titulaire l’imitera le plus rapidement possible. « On veut les meilleurs joueurs dans ce club. On espère que le club et le joueur finiront pas trouver un accord, a réagi le Norvégien en conférence de presse. On aura une très bonne équipe la saison prochaine. Ander a été très bon depuis que je suis arrivé. » Pour le moment, MU serait encore loin des prétentions salariales d’Herrera.