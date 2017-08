Officiel : Le PSG répond à Barcelone après la plainte contre Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a officiellement réagi à l'annonce par le FC Barcelone d'une plainte déposée devant la Fédération espagnole de football afin de réclamer 8,5ME plus 10% de pénalité de retard à Neymar. Et surtout au fait que le PSG devra payer cette somme si la star brésilienne ne le fait pas. Pour le PSG, tout cela est totalement délirant.

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance, avec surprise, du communiqué de presse publié ce jour par le FC Barcelone annonçant l’introduction d’une procédure judiciaire en Espagne à l’encontre de son ancien joueur Neymar Jr. et indiquant qu’à défaut de paiement par Neymar Jr. des sommes qui lui sont ainsi réclamées par son ancien club, le Paris Saint-Germain devrait en assumer solidairement la charge. Le Club rappelle que, tout comme Neymar Jr., il a strictement respecté l’ensemble des lois et règles applicables et ne peut que regretter, à nouveau, l’attitude du FC Barcelone », indique le Paris Saint-Germain dans un communiqué.