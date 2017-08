Neymar au PSG, Messi dit au revoir à son ami

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain n’est plus qu’une question de temps. L’attaquant du FC Barcelone a confirmé à ses dirigeants et à ses coéquipiers qu’il était sur le point de rejoindre le vice-champion de France. Un coup dur pour ses partenaires les plus proches, à l’image de Lionel Messi qui l’a salué sur Instagram. « Cela a été un plaisir énorme de passer toutes ces années avec toi mon ami. Je te souhaite beaucoup de chance dans cette nouvelle étape de ta vie. On se reverra », a publié l’Argentin.