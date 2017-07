Mercato : Wenger accuse le PSG de se comporter salement !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Arsène Wenger ne digère pas les approches du Paris Saint-Germain concernant Alexis Sanchez. Et l'entraîneur d'Arsenal l'a répété ce lundi, l'attaquant chilien ne partira pas cet été, même s'il arrive à un an de la fin de son contrat. Wenger semble avoir fait de cette position ferme une question de principe et il a tenu à souligner l'attitude qu'il estime indécente de la part du PSG dans ce dossier. Car pour lui, une fois qu'Arsenal a dit non à un transfert, alors Paris ne devrait pas insister.

« Est-ce qu’Alexis Sanchez a demandé à partir ? Non. Le PSG ne peut pas avoir Sanchez, donc ils vont sur Neymar. Je me suis habitué à ça depuis un moment. Je crois que j’ai clarifié la situation plusieurs fois. Nous sommes dans une position de force sur le plan financier. Alexis Sanchez a encore un an de contrat et nous n’avons pas besoin de faire de profit. Il fera partie de l’équipe la saison prochaine. Nous nous sommes battus contre ce genre d’attitude pendant vingt ans, mais cela arrive toujours. Comment vérifier si un agent rencontre un directeur d’un autre club ou quel joueur parle à qui ? Cela arrive tous les jours. Je ne sais pas ce que nous devons faire car personne n’a trouvé la bonne solution. Nous sommes respectueux avec les clubs lorsque nous recrutons. Nous demandons ce qu’ils veulent, et s’ils ne veulent pas vendre alors nous n’insistons pas. Pour certains, c’est là que la différence se fait », constate Arsène Wenger, alors qu’à priori une rencontre a eu lieu vendredi dernier à Paris entre Antero Henrique et le clan Alexis Sanchez.