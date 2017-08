Mercato : Accord PSG-Juventus pour Blaise Matuidi ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Rentré à place d'Adrien Rabiot à trois minutes de la fin du match contre Guingamp, Blaise Matuidi pourrait bien jouer actuellement ses derniers matches sous le maillot du Paris Saint-Germain. En effet, même s'il a disputé dimanche soir sa 400e rencontre de Ligue 1, le milieu de terrain international du PSG semble devoir très rapidement rejoindre la Serie A et plus précisément la Juventus.

Selon l'un des membres de @ParisUnited6, l'accord est désormais acté entre le Paris Saint-Germain, la Juventus et même Blaise Matuidi, mais ce dernier n'aurait pas encore donné le feu vert pour que le transfert soit officiellement finalisé. A priori, le club italien a fixé une deadline à la réalisation de cette opération, Blaise Matuidi souhaitant bien réfléchir avant de prendre une décision qui implique forcément de gros changements pour son épouse et ses enfants. La venue possible de Fabinho au PSG pourrait le décider définitivement à faire ses valises vers la Juventus, où il était déjà annoncé lors du mercato estival 2016.