Le PSG aura enfin de la concurrence à Paris

Dans : PSG, Info.

Londres, Milan, Madrid… Contrairement à ces grandes villes européennes, Paris ne possède qu’un seul club de haut niveau. Mais cela pourrait s’arranger dans les années à venir.

En effet, une nouvelle formation va voir le jour en région parisienne. Comme annoncé dans un communiqué officiel en janvier dernier, le Paris FC (National) et Juvisy se sont rapprochés en vue d’une fusion, le but étant de créer un deuxième grand club francilien en plus du Paris Saint-Germain. Près de deux mois plus tard, le projet est sur le point d’aboutir !

Selon les informations de RMC, les dirigeants des deux entités, après plusieurs semaines de discussions, vont annoncer leur fusion et la création d’un nouveau club. L’officialisation aura lieu ce dimanche lors d’une conférence de presse en marge du match de D1 féminine entre Juvisy et Saint-Etienne. « (La fusion) aura pour objectif d’officialiser le rapprochement entre les deux clubs, Demain, deux clubs ne feront plus qu’un... », a confirmé le Paris FC à la radio. D’ici quelques années, le PSG aura peut-être droit à un vrai derby en Ligue 1.