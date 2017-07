PSG : Riolo clashe encore Aulas et l'OL sur le cas Neymar

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, PSG.

En dépit de la réponse cinglante de Jean-Michel Aulas sur son approche de l'éventuel transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, Daniel Riolo estime que le président de l'Olympique Lyonnais est totalement hypocrite dans cette histoire.

Car s'il estime que le PSG fait n'importe quoi en dépensant 220ME pour un seul joueur, le patron de l'OL ne peut pas ignorer ce que rapporterait une telle arrivée au business de la L1. Et cette fausse indignation agace très fort Daniel Riolo.

« Pendant que le peuple vacille autour du cas Neymar, sachez que les dirigeants de notre foot sont, eux, ravis. Oui, tous ! Oui, même Aulas. Sa sortie sur le modèle PSG, tout ça, c’est bidon ! Du pipo complet. Et je le mets même au défi d’affirmer le contraire les yeux dans les yeux. Évidemment, il sait que les droits TV peuvent beaucoup augmenter. Au niveau national et surtout au niveau international (ça a toujours été notre souci). Il sait que notre championnat est dans une spirale positive et que la venue d’un tel joueur peut encore plus nous renforcer. Mais Aulas aime occuper l’espace et dire tout et n’importe quoi. Il ira très vite s’excuser auprès d’Al-Khelaifi pour sa sortie médiatique. N’en doutez pas une seconde. En critiquant le PSG, il veut mettre son modèle en avant. Tiens à ce sujet, je vous conseille son interview dans l’Express du 12 juillet. C’est dans les pages éco. Il vend du rêve en lisant un livre de compte. Un concept. Il paraît que ça plait à ses supporters. Je suis d’avis que ceux de l’OL, comme ceux de tous les autres clubs, devraient juste se recentrer sur le foot au lieu de se risquer à des analyses fumeuses sur les comptes du PSG ! », écrit, sur son blog, Daniel Riolo, emballé à l’idée de voir la star brésilienne du FC Barcelone signer au Paris Saint-Germain.