OL : « Y’avait pénalty sur Nilmar », Memphis donne la bonne réponse

Dans : OL, Ligue 1.

Ancien joueur du PSV Eindhoven, où il a été en partie formé, Memphis Depay n’avait que 11 ans en 2005 lors de la fameuse action du pénalty refusé à Nilmar qui a empêché Lyon d’aller en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Lyonnais s’en souviennent, et la rengaine « Y’avait pénalty sur Nilmar » est devenue légendaire. Forcément, le nouvel ailier néerlandais a été interrogé avec humour sur cette période de l’histoire bien évidemment plus marquante pour Lyon que pour le PSV Eindhoven. Et la nouvelle recrue de l’OL s’est prêté au jeu sans sourciller, et avec franchise.

« C'était il y a longtemps, je ne me souviens pas, a expliqué Memphis Depay, avant de se voir montrer les images d’archive par OL TV. Mais bien évidemment il y a penalty ». A Lyon, personne n’en doutait, mais pour parfaire son acclimatation, c’était bien de le dire.