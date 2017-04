OL : Vous détestez Valbuena ? Il adore ça !

Dans : OL, Ligue 1.

Mathieu Valbuena est membre d'un cercle très fermé de joueurs qui sont conspués quel que soit le stade où le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais évolue, sauf au parc OL évidemment. Dimanche dernier, à Rennes, avec qui il n'a pourtant aucun problème, Mathieu Valbuena a eu droit à un accueil négatif, ce qui ne manque pas d'interroger sur la nature humaine. Et cela ne date pas que de Lyon, puisqu'il en allait de même lorsqu'il jouait à l'Olympique de Marseille.

Se confiant dans le magazine Planète-Lyon, Mathieu Valbuena affirme ne pas réellement être perturbé par tout cela, affirmant même que cela le surmotivait. « Mathieu Valbuena : Je suis plus fort que mes problèmes… Ça, c’est sûr… (Il répète) Je suis plus fort que mes problèmes, les critiques, les détracteurs… Même si je ne suis pas un surhomme, et quand je suis touché par des soucis extra-sportifs comme mon affaire de l’an dernier, ce n’est pas évident à vivre… Dans ces cas-là, pour me soutenir, j’ai besoin de mes proches, de ceux qui m’aiment. Mais la force mentale, c’est vrai, c’est le fil conducteur de ma carrière, de tout ce que j’ai vécu depuis le début (…) Alors, vous allez dire que je suis fou ou maso, mais moi, j’aime quand il y a de la haine, de la tension pendant un match. Ça me motive encore plus, ça me transcende. Je vous donne un autre exemple : après avoir éliminé la Roma, j’ai dit : “Moi, je veux Besiktas.” », explique le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, histoire de ne pas calmer les choses.