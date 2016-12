OL : Viré par Lyon, il pourrait revenir en L1 au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Intégré au Centre de formation de l'Olympique Lyonnais entre 2010 et 2012, Yoan Séverin n'a pas été conservé par l'académie rhodanienne et à la fin de la saison 2012, alors qu'il avait 16 ans, le défenseur avait été poussé vers la sortie, Lyon ne comptant pas sur lui. Depuis Séverin a franchi des paliers, et c'est sous les couleurs du maillot de la Juventus, qu'il est revenu cet automne à Lyon en Ligue des champions, sans toutefois jouer. Pour le jeune défenseur, il n'y a aucune rancune envers l'OL. « Je voulais faire du foot mon métier. Je suis pro. Mais je n’oublie pas d’où je viens. À l’OL, j’avais été à mon avantage pendant une saison et demie. Et pendant les six derniers mois, j’ai perdu confiance en moi, je me suis retrouvé remplaçant et je n’ai pas été conservé. En fait, je ne suis sûr que d’une chose, désormais : après un échec dans le foot, il ne faut surtout pas baisser les bras. Au contraire », a confié, dans L’Equipe, Yoan Séverin, lequel a connu en novembre sa première convocation avec les U20 tricolores.

Et, alors que son contrat avec la Juventus s'achève à la fin de la saison, un retour du défenseur de 20 ans semble même se profiler, son agent étant en quête d'un club lors du mercato qui débute le 1er janvier. « Je cherche un club français qui souhaite miser sur Yoan dans la continuité. Je ne veux pas qu’il soit confronté à la découverte d’une nouvelle culture. Quatre clubs de L 1 sont intéressés. L’idée, c’est de lui faire signer un contrat de trois ans et demi où tout le monde serait gagnant. Yoan, qui pourrait poursuivre sa progression. Son nouveau club, qui peut envisager une opération intéressante à la revente dans deux ans par exemple. Et la Juve, car elle serait prioritaire sur le rachat, mais bénéficierait également d’un pourcentage à sa revente », précise Frédéric Guerra.