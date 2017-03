OL : Vincent Duluc ne laisse plus le choix à Genesio pour Fékir

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant au coup d’envoi, Nabil Fékir a pleinement profité des 20 minutes qui lui ont été offertes pour se mettre en évidence. L’attaquant lyonnais a évolué dans l’axe, proche de Lacazette, avec toujours deux ailiers en place (Valbuena, Ghezzal puis Cornet) et il a pu se servir de tout ce beau monde pour mettre le feu dans la défense romaine. Avec en point d’orgue son but au cœur de l’arrière-garde, et tout en touché. Alors que Bruno Genesio peine à trouver la combinaison parfaite pour placer ses attaquants tout en conservant son équilibre défensif, Vincent Duluc estime que l’entraineur rhodanien n’a plus le choix.

« C’était un Fékir comme on ne l’avait plus vu depuis longtemps. C’est bien le choix de Genesio de lancer Fékir à la place de Mammana qui a aidé à faire basculer pour de bon ce huitième de finale aller. Cela a permis à Gonalons d’apporter de la sécurité en défense, selon une solution qui a des partisans depuis longtemps, et cela a accompagné un gros temps fort des Lyonnais. Quand Fékir est dans ces dispositions, quand il a ainsi de la foudre dans le pied et du feu dans les jambes, il a peu d’équivalents dans le pays. Cela réclame, donc, qu’il évolue dans l’axe », a prévenu le suiveur de l’OL dans les colonnes de L’Equipe.