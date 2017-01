OL : Valbuena : « J’ai lu qu’il fallait gagner l’Europa League »

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Symbole du renouveau lyonnais en décembre, Mathieu Valbuena retrouve son jeu, son dynamise et sa capacité à être décisif. Autant dire qu’il s’agit d’un joueur sur lequel Lyon va s’appuyer pour continuer sa remontée au classement, et remplir les objectifs fixés par Jean-Michel Aulas. Cela veut dire également aller le plus loin possible en Coupe d’Europe, comme l’a bien compris Petit Vélo.

« Remplir nos objectifs ? On est capable. La seule chose qui parfois peut être inquiétante chez nous, c’est notre manque de régularité dans nos contenus et par rapport aux adversaires. Contre certains adversaires, on va se mettre au niveau et sur d’autres, on ne va pas reconnaitre le Lyon qui a joué le week-end d’avant. C’est là où on doit progresser et franchement, on est capable d’être dans les deux premiers. Et d’aller aussi le plus loin possible en Coupe d’Europe. J’ai lu qu’il fallait qu’on gagne la Ligue Europa. C’est le président… mais c’est une belle ambition, et il faut être ambitieux dans la vie », a confié le meneur de jeu rhodanien sur RTL. Et niveau ambition, Mathieu Valbuena rêve de retrouver l’équipe de France, et pour cela, un beau parcours européen est plus que nécessaire.