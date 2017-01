OL : Une championne olympique rejoint les féminines

Dans : OL, PSG.

Championne olympique lors des JO de Rio avec l'Allemagne et ancienne du PSG, Josephine Henning a signé ce mardi avec l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Joueuse défensive âgée de 27 ans, qui évoluait à Arsenal, Josephine Henning s'est engagée pour six mois, et tout comme Alex Morgan, attendue jeudi à Lyon, elle essaiera de contribuer au Grand Chelem de l'OL sur le plan national et international.