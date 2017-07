OL : Un tout petit chèque pour le transfert de Yanga-Mbiwa ?

Dans : OL, Mercato.

Invité à se trouver un nouveau club avec le recrutement du colosse défensif Marcelo, Mapou Yanga-Mbiwa a vite compris qu’il allait payer une saison 2016-17 décevante, lui qui n’a jamais réussi à sécuriser l’arrière-garde de l’Olympique Lyonnais.

L’ancien joueur de Montpellier et de la Roma a des touches en Italie et en Turquie, ne dirait pas non à la poursuite de son aventure en Ligue 1, mais il intéresse aussi Malaga. La formation où évolue déjà Bakary Koné apprécie visiblement le championnat de France, puisque Paul Baysse y a signé le mois dernier. L’équipe dirigée par Michel serait prête à faire un petit effort financier pour tenter sa chance afin de recruter Yanga-Mbiwa puisque selon Marca, c’est une proposition à hauteur de 3 ME qui serait à l’étude.

Difficile de savoir si cela pourra émoustiller l’Olympique Lyonnais, qui avait acheté le joueur il y a deux ans de cela pour 8 ME en provenance de la Roma. Oui mais depuis, on ne peut pas dire que le natif de Bangui en Centrafrique ait forcément marqué des points auprès des observateurs. Cela sans compter le fait que, l’OL ayant férocement recruté en défense, le dégraissage implique forcément quelques efforts financiers pour éviter un surnombre. C’est bien sur ce point que Malaga ambitionne visiblement de se positionner pour rafler la mise.