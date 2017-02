OL : Un star fan de Lacazette refuse qu'il s'enterre à l'étranger

Dans : OL, Ligue 1.

Dernier attaquant français à avoir enchaîné trois saisons de Ligue 1 à 20 buts et plus, Jean-Pierre Papin est particulièrement bien placé pour évoquer le cas d'Alexandre Lacazette, qui a réalisé cet exploit cette année en marquant samedi à Guingamp. Interrogé par Tant qu'Il y aura des Gones, JPP a dit toute son admiration pour le buteur de l'Olympique Lyonnais. Et s'il admet qu'il sera difficile pour l'OL de conserver Alexandre Lacazette, Jean-Pierre Papin espère surtout que ce dernier ne signera pas avec un club de seconde zone en Angleterre juste pour des raisons financières.

« Moi je suis très fan d’Alexandre, car j’estime qu’aujourd’hui c’est un des rares buteurs qui est encore dans notre pays. Ses statistiques parlent pour lui, ça fait trois années de suite qu’il marque plus de vingt buts en Championnat, je pense qu’on est pas légion à l’avoir fait, qu’on soit français ou étranger. Cela veut dire que c’est un garçon régulier, constant, et même s’il a été absent en raison de ses blessures, il a aussitôt marqué des buts dès son retour. Donc, total respect ! (…) Je pense qu’Alexandre dépend beaucoup de l’équipe dans laquelle il joue. S’il n’est pas performant en Ligue des champions, c’est que l’OL ne l’est pas non plus. Donc c’est compliqué pour lui. Mais pour moi c’est un garçon qui a la stature internationale, sans aucun problème (…) C’est un des seuls buteurs qui reste en France, il faut le protéger. (…) Je le comprends, je l’ai vécu moi aussi donc je ne peux pas ne pas le comprendre. Je pense aussi que le fait que l’OL n’arrive pas à aller un peu plus loin en Ligue des champions, ça doit un petit peu aussi le faire réfléchir. C’est vrai que si Lacazette jouait à l’OL de Juninho etc ça serait différent. Mais il faut respecter son choix, il a toujours aidé l’OL tant qu’il a pu (…) Je n’aimerai pas qu’il s’enterre dans un club qui n’est pas gratin européen. J’espère qu’il ira dans un club comme Dortmund, Manchester, le Bayern… », a confié Jean-Pierre Papin, attentif à la suite de la carrière d’Alexandre Lacazette sur qui il place de gros espoirs.