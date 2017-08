OL : Un retweet d'Aulas sur Al-Khelaifi et la baston OL-PSG repart !

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas est un utilisateur avéré de Twitter et le président de l'Olympique Lyonnais sait ce qu'il fait lorsqu'il décide de retweeter un message. Mais son dernier fait d'arme suscite quand même une grosse polémique, et pas uniquement du côté du PSG, cible de ce tweet relayé par le président de l'OL. Car le message montre une vidéo où un kangourou se secoue vigoureusement les parties génitales, avec ce message : « Nasser et le Fair-Play Financier ». Pas besoin de faire un dessin pour comprendre le sens du texte.

A peine relayé par Jean-Michel Aulas, le message a fait le buzz, certains étant dépités de voir le patron de l'Olympique Lyonnais s'attaquer ainsi directement à son homologue du Paris Saint-Germain, alors qu'il y a un an il avait indiqué vouloir cesser ces polémiques stériles. Après quelques heures, et constatant les dégâts, Jean-Michel Aulas a tenu à rappeler qu'il n'était pas l'auteur du message initial et qu'il fallait prendre cela avec humour. « Évidemment je ne suis pas l'auteur de ce tweet mais c'est vrai aussi qu'il était très drôle et twitter c'est cela aussi ! », a expliqué le président de l'OL. Il n'est pas certain que du côté du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi prenne cela avec autant de philosophie.