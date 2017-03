OL : Un nouvel élément de taille pour l’avenir de Lacazette

Dans : OL, Mercato, Liga.

Même s’il se fera discret sur le sujet après l’épisode de son annonce dans les médias juste avant le derby perdu à Saint-Etienne, Alexandre Lacazette a de grandes chances de confirmer cet été sa volonté de poursuivre sa carrière à l’étranger.

L’Atlético Madrid fait partie des clubs intéressés de longue date par l’attaquant lyonnais, et le club espagnol semble avoir des arguments qui intéressent l’OL au plus haut point. En effet, outre l’aspect financier, deux joueurs français des Matelassiers sont ciblés par les dirigeants lyonnais si jamais tout ce beau monde devait s’asseoir autour de la table des négociations selon France-Football. Il s’agit de Théo et Lucas Hernandez, deux frères qui font partie des grandes promesses du club, où a évolué leur père, Jean-François Hernandez, ancien de Toulouse, Sochaux, Marseille et de plusieurs clubs espagnols.

A seulement 19 ans, Théo n’a pas encore beaucoup joué au plus haut niveau, mais la perspective de faire venir un arrière gauche prometteur intéresse beaucoup Lyon, qui ne trouve pas vraiment son bonheur à ce poste. Même pour chose pour Lucas, qui a lui déjà une belle expérience, mais pourrait combler un nouveau manque identifié à l’OL en défense centrale. Reste à connaitre la position du club espagnol à ce sujet, et aussi si la volonté des deux joueurs est de rester avec un club qui vise le dernier carré de la Ligue des Champions chaque année, ou gagner du temps de jeu avec une formation de Ligue 1. Quoi qu’il en soit, ce nouvel élément pourrait donner un temps d’avance à l’Atlético, qui a dans son effectif des joueurs qui intéressent les Lyonnais.