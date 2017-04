OL : Un nouveau riche fonce sur Lacazette, envoyez les millions d'euros !

Dans : OL, Serie A, Mercato.

Dans l'objectif de redorer son blason, le Milan AC pourrait jeter son dévolu sur le Lyonnais Alexandre Lacazette lors du prochain mercato estival.

Officiellement racheté par un groupe d'investisseurs chinois la semaine dernière, l'AC Milan veut définitivement tourner la page Silvio Berlusconi en replaçant son équipe en haut de l'affiche européenne. Pour se construire une équipe capable de retrouver la Ligue des Champions, le club milanais s'apprête à faire des folies lors du prochain marché des transferts. Et cela passera d'abord pour le recrutement d'un buteur de classe internationale.

Si Morata (Real Madrid), Benzema (Real Madrid) et Aubameyang (Borussia Dortmund) sont les pistes prioritaires, les Rossoneri ont aussi coché le nom de Lacazette, selon Sky Sports, qui affirme cependant que l'attaquant français est aussi très courtisé par l'Atletico Madrid. Malgré cet avantage, le club espagnol n'a pas encore course gagnée, surtout qu'il est potentiellement sous la menace d'une interdiction de recrutement. Une aubaine qui pourrait profiter au nouveau Milan ? Lacazette, qui attend le signe d'un grand club européen, et Lyon, qui ne retiendra pas son serial buteur en cas d'une offre à hauteur de 50 millions d'euros, ne demandent pratiquement que ça...