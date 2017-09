OL : Un mercato pour dépoussiérer l'armoire à trophées

Dans : OL, Mercato.

Plusieurs cadres de l’Olympique Lyonnais, parmi ceux qui sont restés ou partis, le clament haut et fort : jouer pour le podium et se qualifier pour la Ligue des Champions, c’est bien, ajouter des lignes à son palmarès, c’est encore plus fort. Ainsi, l’OL, qui n’a plus rien gagné depuis la Coupe de France 2012, met tout en œuvre pour combler ce manque. La demi-finale d’Europa League est un bon début, mais les arrivées de joueurs habitués à gagner laissent aussi de bonnes indications. Pour Florian Maurice, responsable du mercato lyonnais, le recrutement a été fait en ce sens.

« On est très satisfaits du recrutement fait cet été. Le président a mis beaucoup de moyens pour réaliser ce que le coach voulait. On va pouvoir jouer toutes les compétitions à fond car on aura les moyens de faire tourner l’effectif. L’idée est de continuer à grandir et d’aller chercher des titres », a expliqué l’ancien buteur de l’OL et de l’OM, persuadé que la mayonnaise prendra, alors que tout le monde a en tête la finale de l’Europa League qui aura lieu au Groupama Stadium.