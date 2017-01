Dans : OL, Ligue 1, OM.

Déjà très efficace de nature, Alexandre Lacazette a bénéficié de deux énormes cadeaux défensifs de la part de l’OM pour inscrire un doublé ce dimanche soir.

Une passe en retrait taclée de Morgan Sanson dans sa course vers le but, et surtout une cagade de Rolando qui le laisse seul face à Pelé, le goleador lyonnais n’en demandait pas tant. Et dans ce match toujours chaud entre les deux Olympiques, Lacazette en a profité pour chambrer gentiment le club phocéen. Le pur Gone a en effet embrassé le blason de son club après son but, parmi les gestes de sa célébration, et tout le monde s’est demandé s’il y avait une raison particulière à cela. La réponse a fusé.

« Je l’ai fait car il n’y a qu’un seul Olympique », a balancé Lacazette. Une petite pique de bonne guerre alors que cette phrase est régulièrement prononcée par les fans marseillais pour rabaisser leur rival. En tout cas ce dimanche, si Lyon l’a logiquement emporté, les deux Olympiques ont livré une belle bataille sur le terrain, pour une affiche qui a tenu ses promesses, et cela n’a pas toujours été le cas par le passé.