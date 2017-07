OL : Un défenseur de 30 ans pour 7 ME, Aulas en est conscient

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a pris la parole en premier lors de la conférence de presse de présentation de la dernière recrue en date du club rhodanien. Le dirigeant a expliqué à quel point il était ravi de récupérer Marcelo en provenance du Besiktas, avec l’investissement financier qui va avec.

« Il a signé pour trois ans. On est hyper content de finaliser cette période de six transferts. Je ne dis pas clôturer car on ne sait jamais. C’est le porteur de plus d’expérience dans une défense qui a quelques fois été critiqué la saison dernière. On a souhaité porter l’effort sur toute la défense. C’était notre priorité numéro 1 depuis le début. Le transfert avec Besiktas est de 7 ME, ce qui est un effort conséquent pour un joueur 30 ans, on en a bien conscience, mais il a qualités qui permettent de justifier ce transfert. Il a les qualités techniques et footballistiques que l’on connait, mais c’est aussi un leader et nous en avions besoin. Avec lui, nous avons les plus hautes ambitions dans le championnat français et dans l’Europa League », a assuré un Jean-Michel Aulas persuadé d’avoir remodelé avec réussite sa défense cet été.