OL : Désaccord Aulas-Le Gräet sur le cas Neymar au PSG

Noël Le Graët et Jean-Michel Aulas ont de nombreux points qui les rapprochent, ce qui a d'ailleurs convaincu le président de l'Olympique Lyonnais de quitter ses fonctions à la Ligue de Football Professionnel afin de rejoindre la Fédération Française de Football où il est membre du comité exécutif depuis quelques mois. Mais le dossier de la signature de Neymar au Paris Saint-Germain est un point de divergence entre le patron de la FFF et celui de l'OL. Car si Jean-Michel Aulas est remonté contre le PSG, et estime que le club de la capitale fait prendre de gros risques au football français sur le long terme en investissant autant d'argent sur Neymar, Noël Le Graët est lui très heureux et applaudit les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain.

« J'ai félicité le Paris-SG et Nasser Al-Khelaifi dès que le transfert a été officialisé. C'est forcément très bien pour le foot français (…) Jean-Michel Aulas n'a pas dit qu'il était choqué par ce montant. Pour moi, aujourd'hui, le PSG joue parfaitement son rôle. Ils font bien les choses. Je rappelle qu'ils sont contrôlés parfaitement. On peut comprendre que des présidents de club de L1 avec un modèle différent aient des visions différentes. Mais le PSG suit les règles. On a un club, le PSG, avec des moyens colossaux, qui travaille bien. Cette opération, elle n'est pas directement liée à la L1. La finalité, c'est la Ligue des champions. Tout le monde le sait. Cette ambition est légitime, explique le président de la la Fédération Française de Football, qui n’a aucune crainte concernant le respect du fair-play financier par le Paris Saint-Germain. Le PSG répondra à l'UEFA, comme il le fait depuis l'arrivée des Qatariens. Avec le PSG, nous ne sommes pas dans un cadre habituel. Il ne dépend pas de sa formation, des droits télé, le modèle est différent. Et la Fédération n'a jamais eu à se plaindre de l'action des propriétaires qatariens. Nos deux pays ont des relations sereines. »