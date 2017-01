OL : Un aveu qui fait salement souffrir la cellule mercato de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Attaquant le plus prometteur du football brésilien, Gabriel Jesus est attendu lors de ce mercato à Manchester City, où il a signé pour 32,7ME après avoir gagné plusieurs titres majeurs, dont l’or olympique, au Brésil. Désormais cadre de la Seleçao, le joueur de 19 ans est promis à un avenir énorme. Mais ce que l’on sait moins c’est qu’il y a un peu plus de deux ans, Marcelo, le scout de Lyon en Amérique du Sud, avait proposé Gabriel Jesus, qui n’était pas encore professionnel, à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien n’avait pas donné suite à cette proposition de son ancien joueur, pourtant souvent inspiré sur le marché brésilien.

Et Marcelo de revenir sur cette épisode. « Il se trouve que je connaissais son manager et il m’avait convaincu de jeter un oeil sur son joueur. Gabriel Jesus devait avoir seize, dix-sept ans et il avait du talent, de la vitesse et un sens du but déjà bien développé. En septembre 2014, je l’avais indiqué à l’Olympique Lyonnais et à Florian Maurice. Je leur avais envoyé des vidéos et, à l’époque, il pouvait partir pour moins de un million d'euros. Mais ils n’ont pas donné suite. Tant pis, c’est comme ça. Après, il a explosé et c’était trop tard », témoigne l’ancien joueur lyonnais dans L’Equipe. De quoi donner d’énormes regrets à l’OL, qui sur ce coup-là s’est clairement raté, même s'il est toujours facile de réécrire l'histoire avec du recul.