OL : Umtiti conseille Lyon avec un petit tacle au PSG

Après l’exploit du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (6-1) mercredi en Ligue des Champions, Samuel Umtiti s’est rendu à Lyon pour assister à la victoire de l’Olympique Lyonnais contre la Roma (4-2) jeudi en Europa League.

L’occasion pour l’ancien Gone d’analyser la performance de son club formateur et de lancer un avertissement… Car en tant que Blaugrana, le défenseur central est bien placé pour savoir qu’un retard au match aller n’est pas forcément décisif. Surtout si l’équipe qui mène se contente de gérer son avance au retour. C’est pourquoi Umtiti conseille aux Lyonnais de ne pas imiter le PSG à Rome jeudi prochain.

« Quand j’ai su que j’avais un peu de temps libre, j’ai décidé de venir. Et j’ai bien fait. On a vu de très belles choses, s’est réjoui l’international tricolore sur OL TV. Ce n’était pas facile de gagner contre la Roma et on a su le faire. On a vu deux périodes différentes mais ça arrive très souvent. L’entrée de Nabil Fekir a été très importante. Il faut maintenant préparer le match retour. Il faudra continuer à jouer à Rome. Rester derrière sera le meilleur moyen de se mettre en difficulté… Le Parc OL m’avait manqué. Je suis encore en contact avec tout le monde, c’est comme si j’étais encore là (sourire)… » Nul doute que l'OL ne reproduira pas la même erreur.