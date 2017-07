OL : Trois ans pour redevenir champion ? Aulas y croit

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais n'a plus connu la joie d'un titre de champion de France depuis 2008 et forcément le temps commence à sembler long pour les supporters rhodaniens, lesquels avaient eu droit à une série de sept couronnes nationales consécutives. Et compte tenu de la puissance énorme du PSG et de Monaco, ainsi que des moyens retrouvés par l'OM, la concurrence est désormais sauvage pour l'OL. Il n'empêche, Jean-Michel Aulas est persuadé que grâce au projet qu'il a mis en place à Lyon son club pourra prochainement prétendre de nouveau à un titre de champion de France.

C'est ce qu'il explique ce dimanche dans le JDD. « Si le PSG recrute Neymar ou Alexis Sanchez, il aura une longueur d’avance mais ça ne relèvera plus du miracle de le battre. Pour l’OL, il faudra deux ou trois ans avant de revenir au niveau des meilleurs mais on ne s’interdit rien (…) C’est rare mais, durant ce mercato, on a fait les sept joueurs qu’on avait identifiés. Si on ne réussit pas cette saison, c’est qu’on n’aura pas bien travaillé… », prévient quand même le patron de l’Olympique Lyonnais.