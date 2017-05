OL : Tousart veut un match de fou pour le retour face à l'Ajax

Dans : OL, Europa League.

Dans une Amsterdam ArenA qui ne s’attendait probablement pas à être à pareille fête, l’Ajax a déroulé face à Lyon pour s’imposer 4-1.

Autant dire que la qualification pour la finale de l’Europa League est bien compromise pour les Rhodaniens, qui devront effectuer le match de leur saison au retour pour avoir une chance de passer. Malgré l’abattement lié à ce lourd revers, et au nombre assez incroyable d’occasions concédées, Lucas Tousart tente déjà d’inverser la tendance et d’annoncer un match de feu au Parc OL dans une semaine.

« C’est compliqué. Le score est lourd pour une demi-finale aller. On a fait des erreurs et on a donné des buts. Il faut se tourner vers le retour. Ce sera un autre contexte et il faudra faire un match fou pour aller en finale. Nous étions bien rentrés dans le match. On leur a donné des buts et c’est ensuite compliqué. C’est désolant et triste pour ceux qui supportent le club », a reconnu le milieu de terrain, moins tranchant qu’à son habitude sur cette rencontre face à l’Ajax, et qui devra lui aussi se montrer sous un meilleur jour pour le retour.