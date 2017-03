Dans : OL, Mercato, Premier League.

Lucas Tousart a pris du volume cette saison, au point même d'inciter certains a en faire le successeur de Maxime Gonalons à Lyon. Aligné jeudi dernier en même temps que le capitaine de l'OL, contre l'AS Rome, le jeune milieu de terrain est d'ores et déjà suivi par plusieurs grands clubs européens. Et ce dimanche, le Mirror affirme que Manchester United avait délégué jeudi un de ses scouts au stade du Parc OL afin de superviser plus précisément Lucas Tousart, que le tabloïd anglais présente comme le « Little Deschamps ».

Le média anglais affirme que José Mourinho a un grand intérêt pour Tousart, que les Red Devils pourraient croiser avec l'OL en Europa League si les deux clubs se qualifient. Et à deux ans de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, il se pourrait bien que Jean-Michel Aulas voit du monde débarquer dans son bureau pour Lucas Tousart lors du prochain mercato estival. Nul doute que le patron de l'OL va vite essayer de prolonger son milieu de terrain, histoire d'avoir un peu de temps dans ce dossier.