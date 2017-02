OL : Tolisso ne comprend pas son geste sur Lemoine

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Particulièrement tendu à la fin du derby à Saint-Etienne (2-0 pour les Verts) dimanche, le milieu de l’Olympique Lyonnais Corentin Tolisso a été expulsé pour un tacle très dangereux sur Fabien Lemoine.

Un geste impardonnable que le Gone regrette, d’où les excuses présentées dans un entretien accordé à RMC. « C’est inexcusable, a reconnu Tolisso. Il reste 30 secondes de jeu, on a fait un très mauvais match. Il y a encore des échéances à venir. Je ne vais pas jouer pendant quelques matchs. Je me pénalise, je pénalise mon équipe. C’est un manque de maturité. J’aurais dû plus réfléchir. (...) C’est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes. Je suis déçu de ce geste, qui est à bannir des terrains de foot. »

Tolisso ne s’est pas reconnu

Malgré ce discours, le milieu relayeur sait qu’il devra assumer avec une amende de l’OL et une suspension de la commission de discipline. « Je ne me reconnaissais pas dans ces images. C’est un geste grave. J’ai très vite compris que c’était quelque chose à ne plus refaire. J’irai ce jeudi à la commission de discipline, je dirai que je ne suis pas un joueur méchant, a annoncé le Lyonnais. C’était mon premier carton rouge en plus de 100 matchs de Ligue 1. C’était vraiment le contexte du match et tous les événements qui ont fait que j’ai complètement pété un câble. »

Des excuses pour Lemoine

Désolé, Tolisso a aussi eu un mot pour Lemoine qui a quitté la pelouse par peur d’être blessé. « Je voudrais lui dire que je regrette ce que j’ai fait. Je comprends qu’il ait pu avoir peur. Je suis arrivé vite. C’est un geste que je ne referai plus dans ma carrière, a-t-il promis. J’ai compris beaucoup de choses. Comme l’a dit Christophe Jallet, on est tous humains. Ça n’excuse pas ce que j’ai fait. Mais c’était une réaction humaine. On fait tous des erreurs. J’ai fait une grosse erreur. Je vais l’assumer. Ça va me permettre d’apprendre et de grandir. » Même si certains diront qu’il prépare sa défense devant la LFP, Tolisso a au moins le mérite de présenter ses excuses.