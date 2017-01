OL : Tenté par Grenier, un club italien est effrayé par son salaire

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais ne veut plus de Clément Grenier et mardi France-Football faisait la liste des griefs faits par les dirigeants rhodaniens à l'encontre du milieu de terrain, à qui il reste dix-huit mois de contrat avec son club formateur. Mais si l'OL pousse Clément Grenier vers la sortie, les offres sont rares et très rares même. L'hebdomadaire footballistique explique que l'Udinese est récemment venu aux renseignements sur le meneur de jeu lyonnais, mais que le salaire de Clément Grenier a rapidement mis un terme aux discussions.

En effet le joueur touche 310.000 euros par mois à l'Olympique Lyonnais, et même si l'OL accepte de prendre en charge la moitié de son salaire en cas de prêt, cela fait tout de même 155.000 euros par mois au club qui voudra l'accueillir. Et pour la formation de Serie A, cela n'est pas du tout envisageable. L'idée d'un départ de Clément Grenier vers l'Udinese a donc rapidement été abandonnée, et le milieu de terrain a repris l'entraînement avec ses coéquipiers lyonnais. Jusqu'à quand ? Car pour l'instant, les offres ne se bousculent pas sur le bureau de Jean-Michel Aulas.