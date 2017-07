OL : Strasbourg, un gros morceau d’entrée selon Aulas

Dans : OL, Ligue 1, RCSA.

Après la semaine chinoise un peu déroutante, l’Olympique Lyonnais a repris sa préparation avec en point de mire un dernier match amical face à Montpellier en hommage à Louis Nicollin, et la reprise du championnat la semaine suivante. Ce sera à domicile, et plutôt en douceur face à Strasbourg. Même si on sait qu’affronter les promus qui surfent sur la vague de la montée en début de saison peut parfois être délicat, ce n’est pas non plus un prétendant au podium qui se présentera au stade de Décines. Néanmoins, pour Jean-Michel Aulas, il s’agit d’un retour en Ligue 1 pour une grande ville et un grand club, qui n’a pas retrouvé l’élite pour jouer le maintien, et sera donc à prendre particulièrement au sérieux.

« Sur le plan sportif, face à Montpellier, ce sera un match de réglages avant Strasbourg. Le Racing aborde cette saison avec l’ambition d’un grand club, d’une grande ville. Il faudra bien se préparer. On entame ce championnat avec beaucoup d’ambitions. J’espère que le stade sera le plus plein possible », a souligné Jean-Michel Aulas sur les médias officiels de l’OL. Pour le premier match de son histoire, le Groupama Stadium ne devrait toutefois pas être plein.