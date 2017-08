OL : Sonny Anderson directeur sportif ? Lyon oublie de lui répondre...

Dans : OL, Ligue 1.

On le sait, l'Olympique Lyonnais souhaite recruter un directeur sportif et Jean-Michel Aulas répète depuis des semaines qu'il espère que Juninho lui répondra favorablement. Mais, ce mardi, Sonny Anderson révèle sur Eurosport que le président de l'OL l'a contacté en fin de saison pour ce même poste. L'ancien joueur de Lyon, désormais consultant pour BeinSports, avoue que depuis il n'a strictement aucune nouvelle de Jean-Michel Aulas, alors qu'il était très content de retrouver l'Olympique Lyonnais.

« J'ai été contacté par le président à la fin de la saison dernière pour ce poste de directeur sportif. Si j’étais intéressé ? Oui, j'étais très enthousiaste à l'idée de revenir à l'OL. Mais après avoir reçu cette proposition, je n'ai plus eu de nouvelle. A vrai dire, je ne sais pas vraiment pour quelles raisons, je n'ai jamais eu d'explication. J'ai tenté d'en obtenir de la part du président mais il ne m'en a jamais donné. J'imagine que mon profil n'était pas celui que le club recherchait pour ce poste. Quand on voit d'anciens coéquipiers revenir "aux affaires" à différents postes dans des clubs, c'est quelque chose qui vous donne envie. J'aurais bien aimé faire pareil à l'OL. Mais même si ça ne s'est pas fait, je ne ferme pas du tout la porte au club. Si l'OL m'appelle demain et me dit que finalement ils veulent bien de moi pour ce poste, je dis oui tout de suite », explique Sonny Anderson, qui précise qu’il espère tout de même que Juninho viendra prendre ce poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais.