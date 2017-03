OL : Si Lyon perd face au PSG, Aulas sait pourquoi

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, la grande affiche de cette 30e journée de Ligue 1 opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Avec d'un côté une équipe qui est encore traumatisée par son élimination en C1 et veut tout donner pour conserver son titre en Ligue 1, et de l'autre une formation toujours qualifiée en C3 et qui vise seulement la 4e place. Mais, si l'OL est dopé par sa qualification, les joueurs de Bruno Genesio seront évidemment plus rapidement dans le dur physiquement, le match de jeudi ayant été intense jusqu'aux ultimes secondes. Et avant ce PSG-Lyon, Jean-Michel Aulas admet sans peine que son équipe aura du mal au Parc des Princes.

« J’ai quitté les joueurs tard dans la nuit de jeudi à vendredi et je peux vous assurer qu’ils étaient très fatigués. Ils ont vraiment tout donné face à la Roma. Et comme, dans le même temps, le PSG n’a pas joué en milieu de semaine, ce sera vraiment compliqué pour nous, d’abord sur le plan physique », admet, dans Le Parisien, un Jean-Michel Aulas très réaliste et conscient que le calendrier n'a pas aidé l'Olympique Lyonnais. Mais c'est le prix à payer quand on vise une victoire finale en Europe. Et rien que pour cela le patron de l'OL ne se plaindra pas trop.